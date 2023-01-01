Мизери (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, Misery
Ужасы, Драма102 мин18+
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О фильме
Писатель-романист Пол Шелдон попадает в руки безумной поклонницы его творчества. Чтобы удержать его, она ломает ему ноги и заставляет писать новый роман.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Ричард
Фарнсуорт
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ГДАктёр
Грэм
Джарвис
- ДПАктёр
Джерри
Поттер
- ТБАктёр
Томас
Брюнелль
- ДКАктриса
Джун
Кристофер
- ДПАктриса
Джули
Пэйн
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Роб
Райнер
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шайнмен
- СНПродюсер
Стив
Николаидес
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- Оператор
Барри
Зонненфельд
- МШКомпозитор
Марк
Шейман