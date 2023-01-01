Мизери
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Мизери

Мизери (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Misery
Ужасы, Драма102 мин18+

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О фильме

Писатель-романист Пол Шелдон попадает в руки безумной поклонницы его творчества. Чтобы удержать его, она ломает ему ноги и заставляет писать новый роман.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мизери»