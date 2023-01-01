Мизери (фильм, 1990) смотреть онлайн

Писатель-романист Пол Шелдон попадает в руки безумной поклонницы его творчества. Чтобы удержать его, она ломает ему ноги и заставляет писать новый роман.



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