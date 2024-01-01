Миссия: Красный
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Миссия: Красный

Миссия: Красный (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Red One
Боевики, Комедии18+

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Сюжет

Санта-Клаус под кодовым именем Красный похищен. Начальник службы безопасности Северного полюса должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами. Вместе они начинают кругосветную миссию по спасению Рождества.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия: Красный»