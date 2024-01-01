Миссия: Красный (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Red One
Боевики, Комедии18+
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Сюжет
Санта-Клаус под кодовым именем Красный похищен. Начальник службы безопасности Северного полюса должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами. Вместе они начинают кругосветную миссию по спасению Рождества.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Кристофер
Хивью
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- УКАктёр
Уэсли
Киммел
- Актёр
Ник
Кролл
- Актриса
Бонни
Хант
- КШАктриса
Кирнан
Шипка
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- МЭАктриса
Мэри
Элизабет Эллис
- ХГСценарист
Хирам
Гарсиа
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсе�р
Дэни
Гарсиа
- Продюсер
Мелвин
Мар
- ББХудожник
Билл
Брзески
- ККХудожник
Крис
Крейн
- СМХудожник
Сэм
Михлэп
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман