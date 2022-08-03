Миллион способов сдохнуть на Диком западе (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2014) смотреть онлайн

Миллион способов сдохнуть на Диком западе (по версии Кураж-Бамбей)
8.72014, A Million Ways to Die in the West
Комедия, Мелодрама110 мин18+

О фильме

Создатель «Американского папаши», «Гриффинов» и фильма «Третий лишний» Сет МакФарлейн снял полную уважения и юмора пародию на свои любимые вестерны с первыми голливудскими красотками и собой в главных ролях. Получилось очень смешно, особенно — если смотреть в озвучке по версии «Кураж-Бамбей», сделавшей дерзкую комедию еще остроумнее.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

