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Миллион способов потерять голову

Миллион способов потерять голову (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, A Million Ways to Die in the West
Комедии, Мелодрамы111 мин18+

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Сюжет

Главный герой- Альберт- живeт на Диком Западе. У него есть своя ферма, средства к существованию и даже девушка, вот только он всe равно умудряется оставаться посмешищем для горожан. Всe дело в том, что он человек деликатный: стрелять не умеет, людей не убивает, да ещe и книги почитывает

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миллион способов потерять голову»

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