Миллион способов потерять голову HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Главный герой- Альберт- живeт на Диком Западе. У него есть своя ферма, средства к существованию и даже девушка, вот только он всe равно умудряется оставаться посмешищем для горожан. Всe дело в том, что он человек деликатный: стрелять не умеет, людей не убивает, да ещe и книги почитывает

