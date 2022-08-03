Миллион способов потерять голову HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, A Million Ways to Die in the West
Комедия, Мелодрама111 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главный герой- Альберт- живeт на Диком Западе. У него есть своя ферма, средства к существованию и даже девушка, вот только он всe равно умудряется оставаться посмешищем для горожан. Всe дело в том, что он человек деликатный: стрелять не умеет, людей не убивает, да ещe и книги почитывает
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Сет
Макфарлейн
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Сара
Силверман
- КХАктёр
Кристофер
Хэйген
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- МКАктёр
Мэтт
Кларк
- Сценарист
Сет
Макфарлейн
- АССценарист
Алек
Салкин
- УУСценарист
Уэллесли
Уайлд
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- Продюсер
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Скотт
Стубер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- МБОператор
Майкл
Баррет
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили