Wink
Фильмы
Миллион способов потерять голову HD

Миллион способов потерять голову HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, A Million Ways to Die in the West
Комедия, Мелодрама111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный герой- Альберт- живeт на Диком Западе. У него есть своя ферма, средства к существованию и даже девушка, вот только он всe равно умудряется оставаться посмешищем для горожан. Всe дело в том, что он человек деликатный: стрелять не умеет, людей не убивает, да ещe и книги почитывает

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миллион способов потерять голову HD»