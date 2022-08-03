Между небом и землей (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, Just Like Heaven
Фэнтези, Драма90 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Марк
Уотерс
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Донал
Лог
- Актриса
Дина
Спайби
- Актёр
Бен
Шенкман
- Актёр
Джон
Хидер
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- РЧАктриса
Розалинд
Чао
- КААктриса
Кэролайн
Аарон
- ПТСценарист
Питер
Толан
- Сценарист
Лесли
Диксон
- МЛСценарист
Марк
Леви
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ВБПродюсер
Вероника
Брукс
- Продюсер
Дэвид
Геффен
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гранкин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Дедович
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- КУХудожник
Кэри
Уайт
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ДООператор
Дарин
Окада
- РККомпозитор
Рольф
Кент