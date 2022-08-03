Между небом и землей
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Между небом и землей

Между небом и землей (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, Just Like Heaven
Фэнтези, Драма90 мин18+

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О фильме

Новый жилец обнаружил в своем доме девушку-привидение, которая уверена, что жива-здорова. В выяснении вопроса, кто имеет право занимать данную жилплощадь, они незаметно влюбились друг в друга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Между небом и землей»