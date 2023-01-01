Биография

Дэвид Геффен — американский продюсер и актер. Обладатель дневной премии «Эмми» и член Зала славы рок-н-ролла. Родился в Бруклине 21 февраля 1943 года. После школы их сын учился в калифорнийском и Бруклинском колледжах, а также в Техасском университете, но нигде не получил диплома. Он мечтал о карьере в Голливуде и шоу-бизнесе. Недолго поработав в телерадиосети CBS, по фальшивым документам об образовании и стажировке устроился на работу в агентство William Morris. Вскоре стал успешным агентом таких популярных групп и композиторов, как Buffalo Sprinfield и Лора Ниро. Ушел из агентства и персонально занимался группами Crosby, Stills and Nash, а позже открыл собственное агентство Asylum Records, работал с Eagles, Джонни Митчеллом, Бобом Диланом, Томом Уэйтсом. Созданный им лейбл Geffen Records сотрудничал с такими музыкальными звездами, как Донна Саммер, Джон Леннон и Йоко Оно, Элтон Джон, Шер, Аэросмит и другими. Дочерний лейбл Геффена DGC работал с гигантами альтернативного рока — группой «Нирвана», The Nymphs и Sonic Youth. При сотрудничестве со Стивеном Спилбергом он создал мультимедийную империю Dreamworks SKG, которая участвовала в создании фильмов и сериалов. Бизнесмен хорошо известен своими пожертвованиями на искусство и медицину. Вкладывал миллионы долларов в театры и концертные залы, которые затем стали носить его имя. Также он поддержал финансами кандидата в президенты Барака Обаму. Самые известные картины, которые продюсировал Дэвид Геффен — это сериал «Битлджус» и фильмы «Интервью с вампиром» с Томом Крузом и Брэдом Питтом и «Между небом и землей» с Риз Уизерспун и Марком Руффало. Также продюсер сыграл в лентах Legends of the Canyon: The Origins of West Coast Rock и «Исполнители желаний в Голливуде».