Мертвец идет (фильм, 1995) смотреть онлайн

Заключенный, приговоренный к смерти за жестокое убийство, избирает своей духовной наставницей монахиню. Сначала она пытается помочь ему избежать высшей меры наказания, но, не добившись этого, старается облегчить последние часы его жизни, пробудить в нем человечность и убедить покаяться.

