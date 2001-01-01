Мексиканец (фильм, 2001) смотреть онлайн

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Фильм «Мексиканец» – романтический боевик о приключениях мелкого гангстера, вынужденного оставить свою подружку и отправиться на задание в Мексику, чтобы сохранить себе жизнь. Смотрите фильм «Мексиканец» онлайн без регистрации.

Джерри Уэлбах (Брэд Питт) живет прекрасно – у него красавица-подружка, планы на будущее и множество непогашенных долгов перед боссом. Но однажды он получает сразу два ультиматума. Его босс – главарь банды – требует, чтобы Джерри срочно отправился в Мексику и разыскал антикварный пистолет или же, в случае отказа, вернул все долги. Джерри не знает, что и делать, ведь он со своей подругой Самантой (Джулия Робертс) собирался поехать в Лас-Вегас. Саманта ему тоже ставит ультиматум: или она, или Мексика. Джерри выбирает второй вариант и первым же рейсом вылетает в жаркую страну за пистолетом, который носит название «Мексиканец». Но вскоре молодой человек узнает, что за ценным предметом охотится не только он, но и два профессиональных наемника. Он пытается найти выход из ситуации, попадая из одной передряги в другую. Сможет ли красавец Джерри выйти из замкнутого круга? И чем закончится его путешествие?



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