Мексиканец (фильм, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Мексиканец» – романтический боевик о приключениях мелкого гангстера, вынужденного оставить свою подружку и отправиться на задание в Мексику, чтобы сохранить себе жизнь. Смотрите фильм «Мексиканец» онлайн без регистрации.
Джерри Уэлбах (Брэд Питт) живет прекрасно – у него красавица-подружка, планы на будущее и множество непогашенных долгов перед боссом. Но однажды он получает сразу два ультиматума. Его босс – главарь банды – требует, чтобы Джерри срочно отправился в Мексику и разыскал антикварный пистолет или же, в случае отказа, вернул все долги. Джерри не знает, что и делать, ведь он со своей подругой Самантой (Джулия Робертс) собирался поехать в Лас-Вегас. Саманта ему тоже ставит ультиматум: или она, или Мексика. Джерри выбирает второй вариант и первым же рейсом вылетает в жаркую страну за пистолетом, который носит название «Мексиканец». Но вскоре молодой человек узнает, что за ценным предметом охотится не только он, но и два профессиональных наемника. Он пытается найти выход из ситуации, попадая из одной передряги в другую. Сможет ли красавец Джерри выйти из замкнутого круга? И чем закончится его путешествие?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Боб
Балабан
- МСАктёр
Майкл
Серверис
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- КГАктёр
Кастуло
Герра
- ДХСценарист
Дж.
Х. Уаймен
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АДАктёр дубляжа
Алексей
Демидов
- ДСХудожник
Диего
Сандоваль
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- Оператор
Дариуш
Вольски
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри