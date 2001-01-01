Медвежатник (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.72001, The Score
Боевики, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Ник Уэллс - профессиональный вор, который руководствуется двумя правилами: не грабить в своем городе и работать только в одиночку. Но находчивый Макс смог уговорить Уэллса поступиться принципами.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ФОРежиссёр
Фрэнк
Оз
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Марлон
Брандо
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- ПСАктёр
Пол
Соулз
- ДХАктёр
Джэми
Харольд
- СУАктёр
Серж
Уд
- ЖУАктёр
Жан-Рене
Уэлле
- МДАктёр
Мартин
Дрэнвиль
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- ДЭСценарист
Дэниэл
Э. Тейлор
- КССценарист
Карио
Салем
- Продюсер
Гари
Фостер
- ЛРПродюсер
Ли
Рич
- ДМПродюсер
Дитер
Майер
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Варчук
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- КПХудожник
Клод
Паре
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- РХОператор
Роб
Хан
- Композитор
Говард
Шор