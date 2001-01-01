Медвежатник
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Медвежатник

Медвежатник (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.72001, The Score
Боевики, Триллеры119 мин18+

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Сюжет

Ник Уэллс - профессиональный вор, который руководствуется двумя правилами: не грабить в своем городе и работать только в одиночку. Но находчивый Макс смог уговорить Уэллса поступиться принципами.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медвежатник»

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