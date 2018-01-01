Wink
Медовый месяц Камиллы
Актёры и съёмочная группа фильма «Медовый месяц Камиллы»

Актёры

Сиенна Миллер

Sienna Miller
АктрисаCamille Foster
Джеймс Франко

James Franco
АктёрSilias
Дэвид Кэрредин

David Carradine
АктёрCowboy Bob
Скотт Гленн

Scott Glenn
АктёрSheriff Foster
Эд Лотер

Ed Lauter
АктёрSheriff Steiner
Патриция Йетмен

Patricia Yeatman
АктрисаMrs. Foster
Стив Маркофф

Steve Markoff
АктёрNiagara Falls Tour Guide
Тайлер Хайнс

Tyler Hynes
АктёрRicky
Мими Кузык

Mimi Kuzyk
АктрисаMs. Samuels

Продюсеры

Дэниэл Гродник

Daniel Grodnik
Продюсер
Стив Маркофф

Steve Markoff
Продюсер
Брюс МакНалл

Bruce McNall
Продюсер

Актёры дубляжа

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Александр Клюквин

Актёр дубляжа

Художники

Джим Лэмби

Jim Lambie
Художник

Операторы

Шарон Мейр

Sharone Meir
Оператор

Композиторы

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор