Матрица: Революция
Wink
Фильмы
Матрица: Революция
8.82003, The Matrix Revolutions
Фантастика, Боевики123 мин18+

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Матрица: Революция (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Пока армия Машин пытается уничтожить Зион, его жители из последних сил держат оборону. Но удастся ли им предотвратить полное вторжение в город кишащей орды беспощадных машин до того, как Нео соберет все свои силы и положит конец войне?

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матрица: Революция»

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