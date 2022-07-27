Биография

Мэри Элис — американская актриса кино, театра и телевидения. Получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана, премию «Тони» за лучшую роль второго плана в театральной постановке. Родилась в Индианоле 3 декабря 1936 года. Окончила Чикагский педагогический колледж и преподавала в начальной школе. В середине 1970-х годов начала активно сниматься. Мэри Элис сыграла больше 50 ролей. В 1972 году она получила небольшую роль в телесериале Insight, затем снялась еще в нескольких телевизионных многосерийных фильмах, а в 1974 году впервые снялась в полнометражном фильме — драме The Education of Sonny Carson. Исполнила главную роль в драмах «Страж закона без оружия», «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. Затем появилась в байопике «Малкольм Икс», в триллере «Совершенный мир» с Кевином Костнером, в комедии «Срочно требуется звезда», в мелодраме «Постель из роз» с Кристианом Слэйтером, в драме «Возвращение к истокам», в блокбастере «Матрица: Революция», биографической драме «Уитни».