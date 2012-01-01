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Матч (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Матч
Драмы117 мин18+

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Сюжет

1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо», теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут быть вместе.

Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными командами и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матч»

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