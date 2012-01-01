Матч (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, Матч
Драмы117 мин18+
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Сюжет
1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо», теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут быть вместе.
Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными командам�и и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Елизавета
Боярская
- ЭБАктёр
Эдуард
Безродный
- Актриса
Екатерина
Климова
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- АКАктёр
Александр
Крыжановский
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актёр
Сергей
Романович
- ИГАктёр
Игорь
Гнездилов
- Актёр
Никита
Тезин
- ИССценарист
Игорь
Сосна
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- ДКПродюсер
Дмитрий
Куликов
- ТСПродюсер
Тимофей
Сергейцев
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- ГКМонтажёр
Габриэлла
Кристиани
- СМОператор
Сергей
Михальчук
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- РГКомпозитор
Ричард
Горовиц