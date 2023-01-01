WinkФильмыМанчестер у моряАктёры и съёмочная группа фильма «Манчестер у моря»
Актёры и съёмочная группа фильма «Манчестер у моря»
Актёры
АктёрLee Chandler
Кейси АффлекCasey Affleck
АктрисаRandi Chandler
Мишел�ь УильямсMichelle Williams
АктёрJoe Chandler
Кайл ЧендлерKyle Chandler
АктёрPatrick
Лукас ХеджесLucas Hedges
АктёрYoung Patrick (в титрах: Ben O'Brien)
Бен О’БрайэнIvy O'Brien
АктёрGeorge
С.Дж. УилсонC.J. Wilson
АктрисаSandy
Анна БарышниковAnna Baryshnikov
АктрисаElise Chandler
Гретхен МолGretchen Mol
АктрисаJill
Хезер БёрнсHeather Burns
АктрисаJanine (в титрах: Jami Tennille Mingo)