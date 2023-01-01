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Манчестер у моря
Актёры и съёмочная группа фильма «Манчестер у моря»

Актёры и съёмочная группа фильма «Манчестер у моря»

Режиссёры

Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Режиссёр

Актёры

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек

Casey Affleck
АктёрLee Chandler
Мишель Уильямс

Мишель Уильямс

Michelle Williams
АктрисаRandi Chandler
Кайл Чендлер

Кайл Чендлер

Kyle Chandler
АктёрJoe Chandler
Лукас Хеджес

Лукас Хеджес

Lucas Hedges
АктёрPatrick
Бен О’Брайэн

Бен О’Брайэн

Ivy O'Brien
АктёрYoung Patrick (в титрах: Ben O'Brien)
С.Дж. Уилсон

С.Дж. Уилсон

C.J. Wilson
АктёрGeorge
Анна Барышников

Анна Барышников

Anna Baryshnikov
АктрисаSandy
Гретхен Мол

Гретхен Мол

Gretchen Mol
АктрисаElise Chandler
Хезер Бёрнс

Хезер Бёрнс

Heather Burns
АктрисаJill
Джэми Теннилл

Джэми Теннилл

Jami Tennille
АктрисаJanine (в титрах: Jami Tennille Mingo)

Сценаристы

Кенне�т Лонерган

Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Сценарист

Продюсеры

Деклан Болдуин

Деклан Болдуин

Declan Baldwin
Продюсер
Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон

Matt Damon
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Денис Строев

Денис Строев

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Александр Хорлин

Актёр дубляжа

Художники

Джордан Хендерсон

Джордан Хендерсон

Jourdan Henderson
Художница
Мелисса Тот

Мелисса Тот

Melissa Toth
Художница
Флоренция Мартин

Флоренция Мартин

Florencia Martin
Художница