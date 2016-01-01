Манчестер у моря (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал е�го опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.



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