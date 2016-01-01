Манчестер у моря (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Manchester by the Sea
Драмы131 мин18+
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Сюжет
Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал е�го опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КЛРежиссёр
Кеннет
Лонерган
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актёр
Лукас
Хеджес
- БОАктёр
Бен
О’Брайэн
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- АБАктриса
Анна
Барышников
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДТАктриса
Джэми
Теннилл
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ФМХудожница
Флоренция
Мартин