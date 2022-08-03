Маленькие женщины (фильм, 2019) смотреть онлайн

Семейство Марч стало исключительно женским после ухода отца на Гражданскую войну. Рассудительная мать и 4 дочери от 12 до 16 лет живут дружно, но бедно. Считается, что спасти девушек в будущем может лишь удачный брак, но средняя сестра Джо мечтает о независимости и писательской карьере.

