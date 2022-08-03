Маленькие женщины (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Little Women
Драма, Мелодрама129 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Семейство Марч стало исключительно женским после ухода отца на Гражданскую войну. Рассудительная мать и 4 дочери от 12 до 16 лет живут дружно, но бедно. Считается, что спасти девушек в будущем может лишь удачный брак, но средняя сестра Джо мечтает о независимости и писательской карьере.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Грета
Гервиг
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актриса
Флоренс
Пью
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- Актёр
Луи
Гаррель
- Сценарист
Грета
Гервиг
- ЛМСценарист
Луиза
Мэй Олкотт
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- АМПродюсер
Адам
Меримс
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кононова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- АДКомпозитор
Александр
Деспла