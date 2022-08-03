Маленькие женщины
Wink
Фильмы
Маленькие женщины

Маленькие женщины (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Little Women
Драма, Мелодрама129 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семейство Марч стало исключительно женским после ухода отца на Гражданскую войну. Рассудительная мать и 4 дочери от 12 до 16 лет живут дружно, но бедно. Считается, что спасти девушек в будущем может лишь удачный брак, но средняя сестра Джо мечтает о независимости и писательской карьере.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие женщины»