Маленькие секреты большой компании (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Nous finirons ensemble
Драма, Семейный128 мин18+
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О фильме
Продолжение комедии Гийома Кане «Маленькие секреты». Самый старший из компании, Макс давно мечтает провести день рождения в полном одиночестве, но его вездесущие друзья решают «порадовать» юбиляра. Эрик, Антони, Винсент и Мари вновь собираются в особняке Макса, чтобы душевно провести время.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Гийом
Кане
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Жиль
Леллуш
- Актёр
Лоран
Лафитт
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- ПААктриса
Паскаль
Арбийо
- КБАктриса
Клементин
Баэр
- Актриса
Валери
Боннетон
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- МВАктёр
Микаэль
Ваттинкур
- РЛСценарист
Родольф
Лога
- Сценарист
Гийом
Кане
- Продюсер
Ален
Атталь
- Продюсер
Гийом
Кане
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- КООператор
Кристоф
Оффенштейн