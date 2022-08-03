Маленькие секреты большой компании
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Маленькие секреты большой компании

Маленькие секреты большой компании (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Nous finirons ensemble
Драма, Семейный128 мин18+

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О фильме

Продолжение комедии Гийома Кане «Маленькие секреты». Самый старший из компании, Макс давно мечтает провести день рождения в полном одиночестве, но его вездесущие друзья решают «порадовать» юбиляра. Эрик, Антони, Винсент и Мари вновь собираются в особняке Макса, чтобы душевно провести время.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие секреты большой компании»