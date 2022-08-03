Продолжение комедии Гийома Кане «Маленькие секреты». Самый старший из компании, Макс давно мечтает провести день рождения в полном одиночестве, но его вездесущие друзья решают «порадовать» юбиляра. Эрик, Антони, Винсент и Мари вновь собираются в особняке Макса, чтобы душевно провести время.

