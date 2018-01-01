Wink
Малефисента: Владычица тьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Режиссёры

Хоаким Роннинг

Joachim Rønning
Режиссёр

Актёры

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаMaleficent
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаAurora
Харрис Дикинсон

Harris Dickinson
АктёрPrince Philip
Мишель Пфайффер

Michelle Pfeiffer
АктрисаQueen Ingrith
Сэм Райли

Sam Riley
АктёрDiaval
Чиветель Эджиофор

Chiwetel Ejiofor
АктёрConall
Эд Скрейн

Ed Skrein
АктёрBorra
Роберт Линдсей

Robert Lindsay
АктёрKing John
Дженн Мюррэй

Jenn Murray
АктрисаGerda

Сценаристы

Линда Вулвертон

Linda Woolverton
Сценарист
Ной Харпстер

Noah Harpster
Сценарист
Ребека Ф. Смит

Bek Smith
Сценарист

Продюсеры

Брайан Х. Кэрролл

Bryan H. Carroll
Продюсер
Дункан Хендерсон

Duncan Henderson
Продюсер
Анджелина Джоли

Angelina Jolie
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Диана Надервель

Актриса дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Бриттон

Toby Britton
Художник
Хелен Джарвис

Helen Jarvis
Художница
Сэмюэл Лик

Samuel Leake
Художник

Монтажёры

Лора Дженнингс

Laura Jennings
Монтажёр
Крэйг Вуд

Craig Wood
Монтажёр

Операторы

Генри Брэхам

Henry Braham
Оператор

Композиторы

Джеф Дзанелли

Geoff Zanelli
Композитор