WinkДетямМалефисента: Владычица тьмыАктёры и съёмочная группа фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Актёры
АктрисаMaleficent
Анджелина ДжолиAngelina Jolie
АктрисаAurora
Эль ФаннингElle Fanning
АктёрPrince Philip
Харрис ДикинсонHarris Dickinson
АктрисаQueen Ingrith
Мишель ПфайфферMichelle Pfeiffer
АктёрDiaval
Сэм РайлиSam Riley
АктёрConall
Чиветель ЭджиофорChiwetel Ejiofor
АктёрBorra
Эд СкрейнEd Skrein
АктёрKing John
Роберт ЛиндсейRobert Lindsay
АктрисаGerda