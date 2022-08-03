Малефисента: Владычица тьмы
Wink
Детям
Малефисента: Владычица тьмы

Малефисента: Владычица тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.42019, Maleficent: Mistress of Evil
Фэнтези, Боевик132 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фэнтези-драма «Малефисента: Владычица тьмы» — фильм Хоакима Роннинга, который продолжает знакомить зрителей с историей принцессы Авроры и могущественной волшебницы Малефисенты, ставшей ее покровительницей.

Принц Филипп из соседнего королевства предлагает Авроре выйти за него замуж, и этот союз должен объединить два государства. Однако Ингрид, мать Филиппа, считает Малефисенту злодейкой и видит в ней угрозу. На званом ужине, устроенном Авророй, происходит очередной скандал: Малефисенту обвиняют в новых злодеяниях и изгоняют из королевства. Спасаясь бегством, волшебница встречает представителей своего народа — темных эльфов, один из лидеров которых мечтает развязать войну с людьми. Перед Малефисентой встает трудный выбор: поддаться гневу и примкнуть к эльфам или попытаться защитить человеческую расу.

Фильм Малефисента: Владычица тьмы» 2019 года понравится любителям сказочных историй и поклонникам таланта Анджелины Джоли, сыгравшей роль волшебницы.

Страна
США
Жанр
Кино для детей, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Малефисента: Владычица тьмы»