Малефисента: Владычица тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фэнтези-драма «Малефисента: Владычица тьмы» — фильм Хоакима Роннинга, который продолжает знакомить зрителей с историей принцессы Авроры и могущественной волшебницы Малефисенты, ставшей ее покровительницей.



Принц Филипп из соседнего королевства предлагает Авроре выйти за него замуж, и этот союз должен объединить два государства. Однако Ингрид, мать Филиппа, считает Малефисенту злодейкой и видит в ней угрозу. На званом ужине, устроенном Авророй, происходит очередной скандал: Малефисенту обвиняют в новых злодеяниях и изгоняют из королевства. Спасаясь бегством, волшебница встречает представителей своего народа — темных эльфов, один из лидеров которых мечтает развязать войну с людьми. Перед Малефисентой встает трудный выбор: поддаться гневу и примкнуть к эльфам или попытаться защитить человеческую расу.



Фильм Малефисента: Владычица тьмы» 2019 года понравится любителям сказочных историй и поклонникам таланта Анджелины Джоли, сыгравшей роль волшебницы.

