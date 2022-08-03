Малефисента: Владычица тьмы (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Фэнтези-драма «Малефисента: Владычица тьмы» — фильм Хоакима Роннинга, который продолжает знакомить зрителей с историей принцессы Авроры и могущественной волшебницы Малефисенты, ставшей ее покровительницей.
Принц Филипп из соседнего королевства предлагает Авроре выйти за него замуж, и этот союз должен объединить два государства. Однако Ингрид, мать Филиппа, считает Малефисенту злодейкой и видит в ней угрозу. На званом ужине, устроенном Авророй, происходит очередной скандал: Малефисенту обвиняют в новых злодеяниях и изгоняют из королевства. Спасаясь бегством, волшебница встречает представителей своего народа — темных эльфов, один из лидеров которых мечтает развязать войну с людьми. Перед Малефисентой встает трудный выбор: поддаться гневу и примкнуть к эльфам или попытаться защитить человеческую расу.
Фильм Малефисента: Владычица тьмы» 2019 года понравится любителям сказочных историй и поклонникам таланта Анджелины Джоли, сыгравшей роль волшебницы.
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актриса
Эль
Фаннинг
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Сэм
Райли
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актёр
Эд
Скрейн
- РЛАктёр
Роберт
Линдсей
- ДМАктриса
Дженн
Мюррэй
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- НХСценарист
Ной
Харпстер
- РФСценарист
Ребека
Ф. Смит
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- Продюсер
Анджелина
Джоли
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- СЛХудожник
Сэмюэл
Лик
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли