Мальчики-налетчики (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.82010, Takers
Боевики, Криминал102 мин18+
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Сюжет
После серии блестяще спланированных ограблений банков команда взломщиков-профи, известных на всю Калифорнию, решается пойти на последнее, самое прибыльное дело. Такой шанс просто нельзя упустить, ведь на кону 25 миллионов долларов. Вот только есть один упертый полицейский, который готов на все, чтобы уничтожить банду мальчиков-налетчиков…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Льюсенхоп
- Актёр
Пол
Уокер
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актриса
Зои
Салдана
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- КБАктёр
Крис
Браун
- Актёр
Майкл
Или
- Актёр
Идрис
Эльба
- СХАктёр
Стив
Харрис
- ТАктёр
Ти-Ай
- ПАСценарист
Питер
Аллен
- ГКСценарист
Гэбриел
Коссес
- ДЛСценарист
Джон
Льюсенхоп
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- КБПродюсер
Крис
Браун
- ГКПродюсер
Гэбриел
Коссес
- Продюсер
Моррис
Честнат
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- МБОператор
Майкл
Баррет
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер