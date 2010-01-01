Мальчики-налетчики
Wink
Фильмы
Мальчики-налетчики

Мальчики-налетчики (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Takers
Боевики, Криминал102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После серии блестяще спланированных ограблений банков команда взломщиков-профи, известных на всю Калифорнию, решается пойти на последнее, самое прибыльное дело. Такой шанс просто нельзя упустить, ведь на кону 25 миллионов долларов. Вот только есть один упертый полицейский, который готов на все, чтобы уничтожить банду мальчиков-налетчиков…

Мальчики-налетчики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчики-налетчики»

Всё