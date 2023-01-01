Биография

Кристофер Морис «Крис» Браун – американский актер и певец R&B. Зрители также отметили актерский талант исполнителя, о ролях Криса Брауна расскажем ниже. Крис Браун родился в небольшом городке Tappahannock, штат Вирджиния, в семье Джойс Хокинс, бывшего руководителя дошкольного учреждения, и Клинтона Брауна, тюремного надзирателя. У него есть старшая сестра, которая работает в банковском учреждении. Музыка была в жизни Брауна с раннего возраста. Браун научился петь и танцевать в раннем детстве, и его вдохновлял Michael Jacskon. Он начал с выступлений церковном хоре и на местных шоу талантов. Когда Браун имитировал исполнение «My Way», его мать признала его талант исполнителя и начала искать способы подписать контракт на запись. В то же время Браун боролся с личными трудностями. Его родители развелись после того, как его мать стала жертвой домашнего насилия. Большую часть детства его воспитывали мать и ее партнер. Он учился в средней школе Эссекса в Вирджинии. В 13 лет талантливый Браун и его мать начали связываться с звукозаписывающими компаниями, а в конце 2004 года он бросил школу, чтобы начать запись своего дебютного альбома для Jive Records. Дебютный сольный альбом Криса Брауна, выпущенный 29 ноября 2005 года, принес исполнителю популярность, а сам альбом стал дважды платиновым. Рекламный сингл Run It! дебютировал под номером один в чартах. После успеха альбома Крис Браун вернулся в школу, чтобы закончить колледж. Также Крис Браун – актер. Лучшие фильмы Криса Брауна – «Братство танца» (2007) и «Мальчики-налетчики» (2010).