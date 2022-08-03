Мадагаскар 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Madagascar 3: Europe's Most Wanted
Мультфильм, Комедия89 мин0+
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О фильме
Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман, а также король Джулиан, Морис, Морт и Пингвины все еще пытаются вернуться в Нью-Йорк. На этот раз их путь пройдет через Европу, где они откроют свой цирк.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Эрик
Дарнелл
- Режиссёр
Том
МакГрат
- Режиссёр
Конрад
Вернон
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актёр
Энди
Рихтер
- Актёр
Том
МакГрат
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актриса
Джессика
Честейн
- Сценарист
Эрик
Дарнелл
- Сценарист
Ноа
Баумбак
- АБСценарист
Алехандро
Биен-Уиллнер
- МБСценарист
Марк
Бертон
- Продюсер
Мирей
Сория
- МСПродюсер
Марк
Свифт
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- Актёр дубляжа
Оскар
Кучера
- Актёр дубляжа
Александр
Цекало
- Актриса дубляжа
Маша
Малиновская
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ШДХудожница
Шеннон
Джеффрис
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер