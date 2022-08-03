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Мадагаскар 3 3D

Мадагаскар 3 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Madagascar 3: Europe's Most Wanted 3D
Мультфильм, Комедия89 мин0+

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О фильме

Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман, а также король Джулиан, Морис, Морт и Пингвины все еще пытаются вернуться в Нью-Йорк. На этот раз их путь пройдет через Европу, где они откроют свой цирк.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадагаскар 3 3D»