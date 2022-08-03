Мадагаскар 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн
Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркского зоопарка животных — льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории — и друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был разлучен в детстве. Неожиданно для себя Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Время85 мин / 01:25
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Эрик
Дарнелл
- Режиссёр
Том
МакГрат
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актёр
Энди
Рихтер
- БМАктёр
Берни
Мак
- Актёр
Алек
Болдуин
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- ЭКСценарист
Этан
Коэн
- Сценарист
Эрик
Дарнелл
- Сценарист
Том
МакГрат
- МБСценарист
Марк
Бертон
- Продюсер
Мирей
Сория
- МСПродюсер
Марк
Свифт
- ЛОПродюсер
Лорни
Орлинз
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- Актёр дубляжа
Оскар
Кучера
- Актёр дубляжа
Александр
Цекало
- Актриса дубляжа
Маша
Малиновская
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ШДХудожница
Шеннон
Джеффрис
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер