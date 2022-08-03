Мадагаскар 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркского зоопарка животных — льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории — и друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был разлучен в детстве. Неожиданно для себя Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы…

