Мадагаскар 2
Wink
Детям
Мадагаскар 2

Мадагаскар 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.92008, Madagascar: Escape 2 Africa
Мультфильм, Комедия85 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркского зоопарка животных — льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории — и друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был разлучен в детстве. Неожиданно для себя Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадагаскар 2»