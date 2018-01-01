Wink
Фильмы
Мачеха
Актёры и съёмочная группа фильма «Мачеха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мачеха»

Режиссёры

Крис Коламбус

Крис Коламбус

Chris Columbus
Режиссёр

Актёры

Джулия Робертс

Джулия Робертс

Julia Roberts
АктрисаIsabel Kelly
Сьюзен Сарандон

Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаJackie Harrison
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрLuke Harrison
Джена Мэлоун

Джена Мэлоун

Jena Malone
АктрисаAnna Harrison
Лиам Эйкен

Лиам Эйкен

Liam Aiken
АктёрBen Harrison
Линн Уитфилд

Линн Уитфилд

Lynn Whitfield
АктрисаDr. P. Sweikert
Даррел Ларсон

Даррел Ларсон

Darrell Larson
АктёрDuncan Samuels
Мэри Луиза Уилсон

Мэри Луиза Уилсон

Mary Louise Wilson
АктрисаMrs. Franklin
Андре Б. Блейк

Андре Б. Блейк

Andre B. Blake
АктёрCooper (в титрах: Andre Blake)
Джек Эгил

Джек Эгил

Jack Eagle
Актёр

Сценаристы

Джесси Нельсон

Джесси Нельсон

Jessie Nelson
Сценарист
Стивен Роджерс

Стивен Роджерс

Steven Rogers
Сценарист
Карен Ли Хопкинс

Карен Ли Хопкинс

Karen Leigh Hopkins
Сценарист
Рональд Бэсс

Рональд Бэсс

Ronald Bass
Сценарист

Продюсеры

Майкл Барнатан

Майкл Барнатан

Michael Barnathan
Продюсер
Крис Коламбус

Крис Коламбус

Chris Columbus
Продюсер
Венди Файнерман

Венди Файнерман

Wendy Finerman
Продюсер
Марк Рэдклифф

Марк Рэдклифф

Mark Radcliffe
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Шейченко

Светлана Шейченко

Актриса дубляжа
Галина Чигинская

Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Владимир Летенков

Владимир Летенков

Актёр дубляжа
Игорь Семенов

Игорь Семенов

Актёр дубляжа
Елена Ставрогина

Елена Ставрогина

Актриса дубляжа

Художники

Джозеф Дж. Олиси

Джозеф Дж. Олиси

Joseph G. Aulisi
Художник
Джордж ДеТитта мл.

Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Нил Трэвис

Нил Трэвис

Neil Travis
Монтажёр

Операторы

Дональд МакЭлпайн

Дональд МакЭлпайн

Donald McAlpine
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

Джон Уильямс

John Williams
Композитор