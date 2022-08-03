Мачеха (фильм, 1998) смотреть онлайн

Если любите драмы о том, как семья пытается сохранить себя после тяжелой утраты, начните это кино смотреть. «Мачеха» — фильм со Сьюзен Сарандон и Джулией Робертс о том, как чужая женщина пытается занять место матери.



Люк приводит в дом новую жену Изабель, что ожидаемо вызывает резкое неприятие у его бывшей супруги Джекки и детей. Изабель, искренне желая наладить с ними отношения, сталкивается с постоянным сопротивлением и скрытым саботажем. Ситуация меняется, когда Джекки узнает о своем смертельном диагнозе и осознает, что именно этой женщине придется стать матерью ее детям. Смогут ли главные героини заключить перемирие, чтобы совместно подготовить детей к грядущим переменам?



«Мачеха» — фильм о том, что материнская любовь способна принимать разные формы, а роль мачехи не обязательно должна быть негативной.

