Мачеха (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Если любите драмы о том, как семья пытается сохранить себя после тяжелой утраты, начните это кино смотреть. «Мачеха» — фильм со Сьюзен Сарандон и Джулией Робертс о том, как чужая женщина пытается занять место матери.
Люк приводит в дом новую жену Изабель, что ожидаемо вызывает резкое неприятие у его бывшей супруги Джекки и детей. Изабель, искренне желая наладить с ними отношения, сталкивается с постоянным сопротивлением и скрытым саботажем. Ситуация меняется, когда Джекки узнает о своем смертельном диагнозе и осознает, что именно этой женщине придется стать матерью ее детям. Смогут ли главные героини заключить перемирие, чтобы совместно подготовить детей к грядущим переменам?
«Мачеха» — фильм о том, что материнская любовь способна принимать разные формы, а роль мачехи не обязательно должна быть негативной.
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Джена
Мэлоун
- ЛЭАктёр
Лиам
Эйкен
- ЛУАктриса
Линн
Уитфилд
- ДЛАктёр
Даррел
Ларсон
- МЛАктриса
Мэри
Луиза Уилсон
- АБАктёр
Андре
Б. Блейк
- ДЭАктёр
Джек
Эгил
- ДНСценарист
Джесси
Нельсон
- Сценарист
Стивен
Роджерс
- КЛСценарист
Карен
Ли Хопкинс
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Продюсер
Венди
Файнерман
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Семенов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс