Люси (фильм, 2014) смотреть онлайн

Люси (фильм, 2014)
О фильме
Фантастический экшен со Скарлетт Йоханссон о безграничных возможностях человеческого мозга.
Люси была простой студенткой, пока по наводке парня не попалась на крючок корейской мафии. Бандиты используют девушку как наркокурьера, однако из-за нелепой случайности «товар» попадает в организм Люси. Мозг девушки начинает стремительно развиваться, а ее способности превосходят все, что человечество видело раньше. Вскоре Люси понимает, что чем выше поднимается ее мозговая активность, тем больше странных вещей происходит с ее телом. Тем временем корейские мафиози открывают на девушку охоту, а сама Люси решает спасти остальных курьеров от последствий опасного препарата... Получится ли у девушки справиться с действием странного порошка и помочь человечеству понять природу работы мозга?
Смотреть фильм «Люси» в хорошем качестве можно онлайн на видеосервисе Wink.
СтранаФранция
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Морган
Фриман
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-сик
- АВАктёр
Амр
Вакед
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- Актёр
Пилу
Асбек
- Актриса
Лио
Типтон
- НФАктёр
Николас
Фонгфет
- ЯОАктёр
Ян
Оливер Шрёдер
- ЛААктёр
Лука
Анджелетти
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра