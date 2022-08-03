Люси
Wink
Фильмы
Люси

Люси (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Lucy
Боевик, Фантастика85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фантастический экшен со Скарлетт Йоханссон о безграничных возможностях человеческого мозга.

Люси была простой студенткой, пока по наводке парня не попалась на крючок корейской мафии. Бандиты используют девушку как наркокурьера, однако из-за нелепой случайности «товар» попадает в организм Люси. Мозг девушки начинает стремительно развиваться, а ее способности превосходят все, что человечество видело раньше. Вскоре Люси понимает, что чем выше поднимается ее мозговая активность, тем больше странных вещей происходит с ее телом. Тем временем корейские мафиози открывают на девушку охоту, а сама Люси решает спасти остальных курьеров от последствий опасного препарата... Получится ли у девушки справиться с действием странного порошка и помочь человечеству понять природу работы мозга?

Смотреть фильм «Люси» в хорошем качестве можно онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люси»