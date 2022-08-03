Люси (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фантастический экшен со Скарлетт Йоханссон о безграничных возможностях человеческого мозга.



Люси была простой студенткой, пока по наводке парня не попалась на крючок корейской мафии. Бандиты используют девушку как наркокурьера, однако из-за нелепой случайности «товар» попадает в организм Люси. Мозг девушки начинает стремительно развиваться, а ее способности превосходят все, что человечество видело раньше. Вскоре Люси понимает, что чем выше поднимается ее мозговая активность, тем больше странных вещей происходит с ее телом. Тем временем корейские мафиози открывают на девушку охоту, а сама Люси решает спасти остальных курьеров от последствий опасного препарата... Получится ли у девушки справиться с действием странного порошка и помочь человечеству понять природу работы мозга?



