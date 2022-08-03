Люди Икс: Начало. Росомаха
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Люди Икс: Начало. Росомаха

Люди Икс: Начало. Росомаха (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.12009, X-Men Origins: Wolverine
Фантастика, Боевик103 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о неистовом и романтичном прошлом Росомахи, его сложных отношениях с Виктором Кридом и о зловещей программе Оружие Х.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха»