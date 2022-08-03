Люди Икс: Начало. Росомаха (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.12009, X-Men Origins: Wolverine
Фантастика, Боевик103 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает о неистовом и романтичном прошлом Росомахи, его сложных отношениях с Виктором Кридом и о зловещей программе Оружие Х.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
Худ
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- УААктёр
Уилл
Ай Эм
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ДМАктёр
Доминик
Монахэн
- Актёр
Тейлор
Китч
- ДХАктёр
Дэниэл
Хенни
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- СВСценарист
Скип
Вудс
- Продюсер
Хью
Джекман
- ДППродюсер
Джон
Палермо
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ШБХудожница
Шарен
Беринжер
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс