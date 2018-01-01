Wink
Любовный переплет
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный переплет»

Режиссёры

Джулиан Фарино

Julian Farino
Режиссёр

Актёры

Хью Лори

Hugh Laurie
АктёрDavid
Лейтон Мистер

Leighton Meester
АктрисаNina
Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаPaige
Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрTerry
Эллисон Дженни

Allison Janney
АктрисаCathy
Алиа Шокат

Alia Shawkat
АктрисаVanessa
Адам Броди

Adam Brody
АктёрToby
Йен Хелфер

Ian Helfer
АктёрChristmas Caroler
Марселин Хьюго

Marceline Hugot
АктрисаChristmas Caroler
Лаура Флэнеган

Laura Flanagan
АктрисаChristmas Caroler

Сценаристы

Йен Хелфер

Ian Helfer
Сценарист
Джей Рейсс

Jay Reiss
Сценарист

Продюсеры

Энтони Брегман

Anthony Bregman
Продюсер
Лесли Урдэнг

Leslie Urdang
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид С. Робинсон

David C. Robinson
Художник

Монтажёры

Кэрол Кравец

Carole Kravetz Aykanian
Монтажёр
Джеффри М. Вернер

Jeffrey M. Werner
Монтажёр

Операторы

Стефен Фирберг

Steven Fierberg
Оператор

Композиторы

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор