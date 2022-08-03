Любовный переплет (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Oranges
Драма, Мелодрама90 мин18+
О фильме
Семьи Острофф и Уоллинг дружат между собой и живут по соседству на Орандж Драйв. Нина, дочь семьи Острофф, возвращается домой на День Благодарения после пятилетнего отсутствия. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего друга своих родителей Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей приходит в полный беспорядок.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- Актёр
Хью
Лори
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Эллисон
Дженни
- АШАктриса
Алиа
Шокат
- АБАктёр
Адам
Броди
- ЙХАктёр
Йен
Хелфер
- МХАктриса
Марселин
Хьюго
- ЛФАктриса
Лаура
Флэнеган
- ЙХСценарист
Йен
Хелфер
- ДРСценарист
Джей
Рейсс
- Продюсер
Энтони
Брегман
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт