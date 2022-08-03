Любовный переплет (фильм, 2012) смотреть онлайн

Семьи Острофф и Уоллинг дружат между собой и живут по соседству на Орандж Драйв. Нина, дочь семьи Острофф, возвращается домой на День Благодарения после пятилетнего отсутствия. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего друга своих родителей Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей приходит в полный беспорядок.

