Любовь случается
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Любовь случается

Любовь случается (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Love Happens
Драмы, Мелодрамы104 мин18+

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Сюжет

После смерти жены писатель Берк написал книгу о том, как нужно справляться с потерей близких, и эта книга становится популярной, а вместе с ней и Берк. Жизнь вроде бы складывается, рана на сердце залечилась, но одиночество не дает покоя. И вот однажды Берк встречает Элоизу, красивую и независимую женщину.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь случается»

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