Любовь случается (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти жены писатель Берк написал книгу о том, как нужно справляться с потерей близких, и эта книга становится популярной, а вместе с ней и Берк. Жизнь вроде бы складывается, рана на сердце залечилась, но одиночество не дает покоя. И вот однажды Берк встречает Элоизу, красивую и независимую женщину.



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