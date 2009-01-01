Любовь случается (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Love Happens
Драмы, Мелодрамы104 мин18+
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Сюжет
После смерти жены писатель Берк написал книгу о том, как нужно справляться с потерей близких, и эта книга становится популярной, а вместе с ней и Берк. Жизнь вроде бы складывается, рана на сердце залечилась, но одиночество не дает покоя. И вот однажды Берк встречает Элоизу, красивую и независимую женщину.
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Информация
СтранаВеликобритания, Канада, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БКРежиссёр
Брэндон
Кэмп
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актёр
Мартин
Шин
- Актриса
Джуди
Грир
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- СААктриса
Саша
Александр
- ККАктёр
Клайд
Кусацу
- БКСценарист
Брэндон
Кэмп
- МТСценарист
Майк
Томпсон
- Продюсер
Скотт
Стубер
- МТПродюсер
Майк
Томпсон
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- Композитор
Кристофер
Янг