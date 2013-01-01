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Любовь по рецепту и без

Любовь по рецепту и без (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Better Living Through Chemistry
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

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Сюжет

Даг Варни — скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьeз. Но однажды произошла встреча, которая изменила всe. Еe зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз: «Жить нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу...

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь по рецепту и без»

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