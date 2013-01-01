Любовь по рецепту и без (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Better Living Through Chemistry
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
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Сюжет
Даг Варни — скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьeз. Но однажды произошла встреча, которая изменила всe. Еe зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз: «Жить нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу...
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Бен
Шварц
- КХАктёр
Кен
Ховард
- Актр�иса
Джейн
Фонда
- Актёр
Рэй
Лиотта
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- ДХАктриса
Дженн
Харрис
- ХХАктёр
Харрисон
Хольцер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау