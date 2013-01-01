Любовь по рецепту и без (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Даг Варни — скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьeз. Но однажды произошла встреча, которая изменила всe. Еe зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз: «Жить нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу...



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