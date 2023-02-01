Любовь-морковь 2
Wink
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Любовь-морковь 2
9.22008, Любовь-морковь 2
Мелодрама, Комедия94 мин12+

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Любовь-морковь 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Новый взгляд на обмен телами и чету Голубевых от режиссера культового фильма «Мама, не горюй» Максима Пежемского. Продолжение хитовой комедии с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Преодолев кризис брака в первой части, Андрей и Марина Голубевы обзавелись потомством, но, когда двойняшки Глеб и Света пошли в школу, стали уделять детям все меньше внимания. Чтобы напомнить супругам-карьеристам, как важно исполнять родительские обязанности, всевидящий доктор Коган меняет местами взрослых и юных Голубевых. Резко помолодевшим Андрею и Марине придется ходить в школу за детей, а перевоплотившиеся в родителей Глеб и Света будут решать деловые задачи. Какие уроки извлекут те и другие, расскажет фильм «Любовь-морковь 2» (2008), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь-морковь 2»