Новый взгляд на обмен телами и чету Голубевых от режиссера культового фильма «Мама, не горюй» Максима Пежемского. Продолжение хитовой комедии с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Преодолев кризис брака в первой части, Андрей и Марина Голубевы обзавелись потомством, но, когда двойняшки Глеб и Света пошли в школу, стали уделять детям все меньше внимания. Чтобы напомнить супругам-карьеристам, как важно исполнять родительские обязанности, всевидящий доктор Коган меняет местами взрослых и юных Голубевых. Резко помолодевшим Андрею и Марине придется ходить в школу за детей, а перевоплотившиеся в родителей Глеб и Света будут решать деловые задачи. Какие уроки извлекут те и другие, расскажет фильм «Любовь-морковь 2» (2008), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

