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Любовь-морковь 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Новый взгляд на обмен телами и чету Голубевых от режиссера культового фильма «Мама, не горюй» Максима Пежемского. Продолжение хитовой комедии с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Преодолев кризис брака в первой части, Андрей и Марина Голубевы обзавелись потомством, но, когда двойняшки Глеб и Света пошли в школу, стали уделять детям все меньше внимания. Чтобы напомнить супругам-карьеристам, как важно исполнять родительские обязанности, всевидящий доктор Коган меняет местами взрослых и юных Голубевых. Резко помолодевшим Андрею и Марине придется ходить в школу за детей, а перевоплотившиеся в родителей Глеб и Света будут решать деловые задачи. Какие уроки извлекут те и другие, расскажет фильм «Любовь-морковь 2» (2008), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актриса
Алина
Булынко
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Ольга
Орлова
- Актёр
Андрей
Ургант
- ДДАктриса
Дарья
Дроздовская
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Сценарист
Александр
Олейников
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Александр
Олейников
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- ААОператор
Антон
Антонов
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков