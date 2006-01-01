Любовь и прочие неприятности
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Любовь и прочие неприятности

Любовь и прочие неприятности (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, Любовь и прочие неприятности
Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

Несмотря на свои 30 с лишним лет, красавчик Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственным семейным гнездышком. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в нее, наконец оставит их дом…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и прочие неприятности»

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