Любовь и прочие неприятности (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.72006, Любовь и прочие неприятности
Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Несмотря на свои 30 с лишним лет, красавчик Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственным семейным гнездышком. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в нее, наконец оставит их дом…
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
Дей
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актриса
Зои
Дешанель
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Терри
Брэдшоу
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- ДСАктриса
Джесика
Стоун
- ТДСценарист
Том
Дж. Эстл
- МЭСценарист
Мэтт
Эмбер
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СКХудожница
Синди
Карр
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- КМОператор
Клаудио
Миранда
- РККомпозитор
Рольф
Кент