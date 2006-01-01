Любовь и прочие неприятности (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Несмотря на свои 30 с лишним лет, красавчик Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственным семейным гнездышком. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в нее, наконец оставит их дом…



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