Лучше не бывает (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

«Лучше не бывает» — фильм (1997) о писателе-мизантропе, который вынужден ухаживать за собакой соседа. Картина принесла Джеку Николсону премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, а актрисе Хелен Хант — за женскую.



Мелвин Юдалл — известный писатель, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Бедняга не умеет контролировать собственный гнев и склонен к импульсивным поступкам. Он не любит людей и предпочитает проводить время в одиночестве: за очередным романом или игрой на рояле. Дома холостяк тщательно следит за порядком и чистотой. Однажды тихое существование писателя нарушает сосед, который поручает ему присмотреть за собакой. Жуткое недовольство Мелвина вскоре сменяется несвойственной ему добротой: благодаря животному он постепенно открывает для себя таинство человеческих чувств.



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