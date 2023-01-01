Лучше не бывает (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
«Лучше не бывает» — фильм (1997) о писателе-мизантропе, который вынужден ухаживать за собакой соседа. Картина принесла Джеку Николсону премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, а актрисе Хелен Хант — за женскую.
Мелвин Юдалл — известный писатель, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Бедняга не умеет контролировать собственный гнев и склонен к импульсивным поступкам. Он не любит людей и предпочитает проводить время в одиночестве: за очередным романом или игрой на рояле. Дома холостяк тщательно следит за порядком и чистотой. Однажды тихое существование писателя нарушает сосед, который поручает ему присмотреть за собакой. Жуткое недовольство Мелвина вскоре сменяется несвойственной ему добротой: благодаря животному он постепенно открывает для себя таинство человеческих чувств.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Брукс
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- СУАктёр
Скит
Ульрих
- Актриса
Ширли
Найт
- ЯСАктриса
Ярдли
Смит
- ЛОАктриса
Лупе
Онтиверос
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- ДЛСценарист
Джеймс
Л. Брукс
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- БДПродюсер
Бриджет
Джонсон
- МКПродюсер
Мария
Кэвэно
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- КАХудожник
Клэй
А. Гриффит
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер