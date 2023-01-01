Биография

Джеймс Л. Брукс – продюсер, сценарист и режиссер. Также иногда играет в кино. Большинство проектов – драматические или комедийный полнометражные фильмы. Родился в 1940 году в Северном Бергене (Нью-Джерси, США). Ранее был женат на актрисе и сценаристке Холли Бет Холмберг. Славится остроумием и тонким чувством юмора. В большинстве сценариев Брукса обязательно есть персонаж с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Владеет компанией Gracie Films, которой был создан мультсериал «Симпсоны». Член совета управляющих «Академии кинематографических искусств и наук». Изредка снимается в фильмах. Многие роли Джеймса Л. Брукса – игра самого себя. Один из шести режиссеров, получивших несколько «Оскаров» за один фильм. Это кинокартина «Язык нежности», выигравшая в трех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Другие успешные фильмы Джеймса Л. Брукса – «Лучше не бывает», «Война супругов Роуз» и «Мэри Тайлер Мур». Последний получил несколько номинаций «Эмми». Драматическая комедия Брукса «Теленовости» была включена в американский «Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение». Также режиссер 19 раз был номинирован на премию «Эмми». Это самое большое число номинаций в истории кино.