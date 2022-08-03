Лови момент (фильм, 2019) смотреть онлайн

Черноморская тамада Маргарита соглашается поддержать коллегу, которая мечтает стать знаменитой актрисой, и поехать с ней в Москву. Однако в последний момент подруга соскакивает, и Рита отправляется покорять столицу в одиночку. Оценит ли хоть кто-то ее талант и непосредственность?

