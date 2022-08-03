Лови момент
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Лови момент

Лови момент (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Лови момент
Комедия73 мин18+

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О фильме

Черноморская тамада Маргарита соглашается поддержать коллегу, которая мечтает стать знаменитой актрисой, и поехать с ней в Москву. Однако в последний момент подруга соскакивает, и Рита отправляется покорять столицу в одиночку. Оценит ли хоть кто-то ее талант и непосредственность?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лови момент»