Лови момент (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Лови момент
Комедия73 мин18+
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О фильме
Черноморская тамада Маргарита соглашается поддержать коллегу, которая мечтает стать знаменитой актрисой, и поехать с ней в Москву. Однако в последний момент подруга соскакивает, и Рита отправляется покорять столицу в одиночку. Оценит ли хоть кто-то ее талант и непосредственность?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АРРежиссёр
Антонина
Руже
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актёр
Алексей
Кортнев
- Актёр
Юрий
Быков
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актриса
Юлия
Сулес
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актриса
Валерия
Дергилева
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ДУХудожник
Дмитрий
Уханов
- АММонтажёр
Анна
Мацкова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АМОператор
Алексей
Малинкович
- ГМКомпозитор
Геннадий
Марченко