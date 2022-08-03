Ловец снов (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.12003, Dreamcatcher
Ужасы, Фантастика128 мин18+
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О фильме
Двадцать лет назад Джонси, Генри, Пит и Бивер нашли в себе достаточно мужества, чтобы героически ответить на детскую жестокость. Награда за спасение странноватого мальчика по имени Даддитс совершенно неожиданно пришла к ним в виде сверхъестественных сил.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лоуренс
Кэздан
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Тимоти
Олифант
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ДУАктёр
Донни
Уолберг
- МХАктёр
Майки
Хоулкамп
- РТАктёр
Рис
Томпсон
- ДБАктёр
Джакомо
Бессато
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Кэздан
- ЧОПродюсер
Чарльз
Окун
- Продюсер
Брюс
Берман
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ДСОператор
Джон
Сил
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард