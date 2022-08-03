Ловец снов
Wink
Фильмы
Ловец снов

Ловец снов (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.12003, Dreamcatcher
Ужасы, Фантастика128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двадцать лет назад Джонси, Генри, Пит и Бивер нашли в себе достаточно мужества, чтобы героически ответить на детскую жестокость. Награда за спасение странноватого мальчика по имени Даддитс совершенно неожиданно пришла к ним в виде сверхъестественных сил.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловец снов»