Лего фильм: Бэтмен 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The LEGO Batman Movie
Мультфильм, Приключения100 мин6+
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О фильме
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен. Дик Грейсон составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером.
СтранаДания, США, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КМРежиссёр
Крис
МакКей
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Майкл
Сера
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- КОАктёр
Конан
О’Брайен
- ДБАктёр
Даг
Бенсон
- КМСценарист
Крис
МакКенна
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- ДШСценарист
Джаред
Штерн
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- МЭПродюсер
Мэттью
Эштон
- ДБПродюсер
Джон
Бертон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЗАктриса дубляжа
Зара
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Александр
Ревва
- ДБМонтажёр
Дэвид
Берроуз
- ДВМонтажёр
Джон
Вензон
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф