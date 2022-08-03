Лего фильм: Бэтмен 3D
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Лего фильм: Бэтмен 3D

Лего фильм: Бэтмен 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The LEGO Batman Movie
Мультфильм, Приключения100 мин6+

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О фильме

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен. Дик Грейсон составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером.

Страна
Дания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лего фильм: Бэтмен 3D»