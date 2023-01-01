Легенды осени (фильм, 1994) смотреть онлайн
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Сюжет
Глубокая драма о любви, ненависти, страсти и отваге с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом. Оскароносная семейная сага по мотивам романа Джима Харрисона.
Полковник в отставке Ладлоу наслаждается спокойной и размеренной жизнью в живописном штате Монтана вместе с женой и тремя �сыновьями — Тристаном, Сэмюэлем и Альфредом. Однако их мир переворачивается с ног на голову, когда в Европе разгорается Первая мировая война. Братья Ладлоу решают отправиться на фронт, оставляя в доме невесту Сэмюэля Сюзанну — прекрасную и обаятельную девушку. Драматические события во время войны меняют характеры и взгляды братьев, и когда они наконец возвращаются домой, то оказываются совсем не теми людьми, что были раньше. Сюзанна втягивается в любовный многоугольник, где каждый из трех мужчин стремится завоевать ее сердце.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актёр
Генри
Томас
- КЛАктриса
Карина
Ломбард
- ТКАктриса
Танту
Кардинал
- ГТАктёр
Гордон
Тутусис
- ПДАктёр
Пол
Десмонд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- СШСценарист
Сьюзен
Шиллидей
- УДСценарист
Уильям
Д. Уиттлифф
- ДГСценарист
Джим
Гаррисон
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- Продюсер
Джейн
Бартелм
- СКПродюсер
Сара
Каплан
- ССАктёр дубляжа
Степан
Старчиков
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДТОператор
Джон
Толл
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер