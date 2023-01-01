Легенды осени (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Глубокая драма о любви, ненависти, страсти и отваге с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом. Оскароносная семейная сага по мотивам романа Джима Харрисона.



Полковник в отставке Ладлоу наслаждается спокойной и размеренной жизнью в живописном штате Монтана вместе с женой и тремя �сыновьями — Тристаном, Сэмюэлем и Альфредом. Однако их мир переворачивается с ног на голову, когда в Европе разгорается Первая мировая война. Братья Ладлоу решают отправиться на фронт, оставляя в доме невесту Сэмюэля Сюзанну — прекрасную и обаятельную девушку. Драматические события во время войны меняют характеры и взгляды братьев, и когда они наконец возвращаются домой, то оказываются совсем не теми людьми, что были раньше. Сюзанна втягивается в любовный многоугольник, где каждый из трех мужчин стремится завоевать ее сердце.



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