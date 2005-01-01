Легенда Зорро
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Легенда Зорро

Легенда Зорро (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.22005, The Legend of Zorro
Боевики125 мин18+

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Сюжет

Спустя 10 лет Алехандро обещает Елене и сыну Хоакину расстаться с маской и вечными приключениями, но воплотить эти планы в жизнь не удается, поскольку зреет новый заговор, бороться с которым может лишь всесильный Зорро…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Зорро»

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