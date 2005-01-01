Легенда Зорро (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.22005, The Legend of Zorro
Боевики125 мин18+
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Сюжет
Спустя 10 лет Алехандро обещает Елене и сыну Хоакину расстаться с маской и вечными приключениями, но воплотить эти планы в жизнь не удается, поскольку зреет новый заговор, бороться с которым может лишь всесильный Зорро…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- АААктёр
Адриан
Алонсо
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Хулио
Оскар Мечосо
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- ШХАктёр
Шулер
Хенсли
- ЛБАктёр
Лео
Бёрместер
- ТААктёр
Тони
Амендола
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- Продюсер
Ллойд
Филлипс
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Федотов
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ТОХудожник
Томас
Оуэн
- КСХудожник
Ким
Синклер
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер