Легенда Зорро (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Спустя 10 лет Алехандро обещает Елене и сыну Хоакину расстаться с маской и вечными приключениями, но воплотить эти планы в жизнь не удается, поскольку зреет новый заговор, бороться с которым может лишь всесильный Зорро…



Легенда Зорро смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.