Лара Крофт: Расхитительница гробниц (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.12001, Lara Croft: Tomb Raider
Фэнтези, Приключения96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эта девушка — дочь лорда. Ее имя — леди Лара Крофт. И пусть трепещут злодеи, которые попытаются встать у нее на пути…
СтранаСША, Великобритания, Япония, Германия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Иэн
Глен
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- РДАктёр
Ричард
Джонсон
- Актёр
Крис
Барри
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- ЛФАктёр
Лесли
Филлипс
- РФАктёр
Роберт
Филлипс
- ПМСценарист
Патрик
Мэссет
- ДЗСценарист
Джон
Зинмен
- МУСценарист
Майк
Уэрб
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- СБПродюсер
Стюарт
Бейрд
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- СКХудожница
Соня
Клаус
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл