Фильм Курьер

О фильме
Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие — порой уморительно веселое, а, подчас, и непоправимо грустное…
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ФДАктёр
Федор
Дунаевский
- ЕУАктриса
Евдокия
Урусова
- АНАктриса
Анастасия
Немоляева
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ВЧХудожница
Вера
Чиаурели
- КФХудожник
Константин
Форостенко
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев