Курьер
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Курьер

Фильм Курьер

1986, Курьер
Мелодрама, Драма85 мин18+
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О фильме

Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие — порой уморительно веселое, а, подчас, и непоправимо грустное…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курьер»