Кунг-фу Панда
Кунг-фу Панда

Мультфильм Кунг-фу панда (2008)

9.02008, Kung Fu Panda
Мультфильм, Семейный88 мин0+

О фильме

Мечтать не вредно — в этом уверены создатели анимационного комедийного боевика «Кунг-фу Панда». Мультфильм 2008 года о приключениях бамбукового медведя, победившего лень, дал старт суперуспешной франшизе.

Добродушный увалень По работает в лапшичной своего приемного отца и мечтает о великом — стать мастером кун-фу. Но даже в смелых фантазиях панда не мог помыслить, что именно его выберут на роль Воина Дракона. И хотя он ничего не умеет, никто в него не верит, По не намерен опускать лапы. Главное поторопиться, ведь злой мастер Тай Лунг уже уже сбежал из тюрьмы, и битва за судьбу Долины Мира вот-вот начнется.

Если вам нужна жизнеутверждающая притча с посылом «Любой способен изменить мир, если поверит в себя», то это она. Смотреть «Кунг-фу Панда» понравится зрителям всех возрастов: дети будут следить за приключениями забавных зверушек, а взрослые сэкономят немного денег, заменив очередной сеанс у психотерапевта мультфильмом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

