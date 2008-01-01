Мультфильм Кунг-фу панда (2008)

Мечтать не вредно — в этом уверены создатели анимационного комедийного боевика «Кунг-фу Панда». Мультфильм 2008 года о приключениях бамбукового медведя, победившего лень, дал старт суперуспешной франшизе.



Добродушный увалень По работает в лапшичной своего приемного отца и мечтает о великом — стать мастером кун-фу. Но даже в смелых фантазиях панда не мог помыслить, что именно его выберут на роль Воина Дракона. И хотя он ничего не умеет, никто в него не верит, По не намерен опускать лапы. Главное поторопиться, ведь злой мастер Тай Лунг уже уже сбежал из тюрьмы, и битва за судьбу Долины Мира вот-вот начнется.



Если вам нужна жизнеутверждающая притча с посылом «Любой способен изменить мир, если поверит в себя», то это она. Смотреть «Кунг-фу Панда» понравится зрителям всех возрастов: дети будут следить за приключениями забавных зверушек, а взрослые сэкономят немного денег, заменив очередной сеанс у психотерапевта мультфильмом.



Кунг-фу Панда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.