Мультфильм Кунг-фу панда (2008)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мечтать не вредно — в этом уверены создатели анимационного комедийного боевика «Кунг-фу Панда». Мультфильм 2008 года о приключениях бамбукового медведя, победившего лень, дал старт суперуспешной франшизе.
Добродушный увалень По работает в лапшичной своего приемного отца и мечтает о великом — стать мастером кун-фу. Но даже в смелых фантазиях панда не мог помыслить, что именно его выберут на роль Воина Дракона. И хотя он ничего не умеет, никто в него не верит, По не намерен опускать лапы. Главное поторопиться, ведь злой мастер Тай Лунг уже уже сбежал из тюрьмы, и битва за судьбу Долины Мира вот-вот начнется.
Если вам нужна жизнеутверждающая притча с посылом «Любой способен изменить мир, если поверит в себя», то это она. Смотреть «Кунг-фу Панда» понравится зрителям всех возрастов: дети будут следить за приключениями забавных зверушек, а взрослые сэкономят немного денег, заменив очередной сеанс у психотерапевта мультфильмом.
Кунг-фу Панда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- МОРежиссёр
Марк
Осборн
- ДСРежиссёр
Джон
Стивенсон
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Дэвид
Кросс
- РДАктёр
Рэндолл
Дак Ким
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ЭРСценарист
Этан
Райфф
- МКПродюсер
Мелисса
Кобб
- БДПродюсер
Билл
Дамашке
- Актёр дубляжа
Михаил
Галустян
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- Актриса дубляжа
Алиса
Гребенщикова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Илья
Лагутенко
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ЧЁОператор
Чон
Ён-док
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер