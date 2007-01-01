Кто вы, мистер Брукс? (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Уважаемый бизнесмен и отец семейства, мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и, кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений.



Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах.



У героя остается сомнительный выбор - пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порок и вернуться к нормальной жизни.



Кто вы, мистер Брукс? смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.