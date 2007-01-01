Кто вы, мистер Брукс? (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Уважаемый бизнесмен и отец семейства, мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и, кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений.
Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах.
У героя остается сомнительный выбор - пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порок и вернуться к нормальной жизни.
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Дейн
Кук
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актриса
Марг
Хельгенбергер
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- АХАктриса
Аиша
Х�айндс
- ЛКАктриса
Линдси
Краус
- ДЛАктёр
Джейсон
Льюис
- РГСценарист
Рэйнольд
Гидеон
- Продюсер
Кевин
Костнер
- РГПродюсер
Рэйнольд
Гидеон
- РЙПродюсер
Робин
Йонас
- ДУПродюсер
Джим
Уилсон
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Варчук
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Композитор
Рамин
Джавади