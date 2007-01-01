Кто вы, мистер Брукс?
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Кто вы, мистер Брукс?

Кто вы, мистер Брукс? (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.52007, Mr. Brooks
Драмы, Триллеры115 мин18+

Сюжет

Уважаемый бизнесмен и отец семейства, мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и, кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений.

Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах.

У героя остается сомнительный выбор - пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порок и вернуться к нормальной жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто вы, мистер Брукс?»

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