Биография

Дейн Кук — американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер, режиссер. Родился в Бостоне 18 марта 1972 года. В 1994 году переехал из Арлингтона в Нью-Йорк, где серьезно увлекся стендапом и стал активно выступать на сценах комедийных клубов. В 1998 году появился в телепередаче Comedy Central и быстро обрел известность как стэндап-комик. Дейн Кук начинал карьеру в кино с небольших ролей в сериалах «Непредсказуемая Сьюзан», «Говорящие куклы», картинах «Мухоловка», «Таинственные люди», «Крутящий момент», «Застрял в тебе, «Большая жратва». Первым опытом в большом кино стала главная роль в мелодраме «Свидание моей мечты». Кук известен не только как комедийный актер, в фильме «Кто вы, мистер Брукс?» он исполнил драматическую роль. В фильмографии Дейна съемки в кинолентах «Девушка моего лучшего друга», сериале «Луи». Озвучивал мультсериалы «Робоцып», «Дак Доджерс», «Самолет». Выступал продюсером комедийного шоу с собственным участием «Дэйн Кук: Порочный круг», продюсировал триллер «400 дней».