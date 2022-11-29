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Американский выход (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Дейн Кук и Удо Кир блистают в драме об отчаянном отце, который навлек опасность на свою семью, ограбив нечистого на руку арт-дилера. Смертельно больной мужчина по имени Чарли крадет картину стоимостью в миллион долларов у мошенника Антона и бежит в калифорнийскую пустыню вместе со своим сыном, 14-летним бунтующим подростком Лео. Для Чарли это путешествие – единственная возможность при жизни наладить отношения с Лео, но вскоре на их след выходит Антон и его приспешник. Преследователи угрожают расправиться с мальчиком, и Чарли, считавший, что ему нечего терять, понимает, что теперь сочтены не только его дни. Он готов на все, чтобы спасти сына. Чем закончится эта драматическая история, вы увидите, посмотрев фильм «Американский выход» (2019) в сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Тим
МакКанн
- Актёр
Дейн
Кук
- Актёр
Леви
Миллер
- УКАктёр
Удо
Кир
- КвАктриса
Клер
ван дер Бом
- ССАктёр
Себастьян
Соцци
- ДКАктёр
Джеймс
Квонг
- ТААктриса
Тейси
Адамс
- КБАктриса
Кристина
Блевинс
- ЛКАктриса
Леа
Каннингэм
- ТМСценарист
Тим
МакКанн
- РКПродюсер
Росс
Кон
- НЛПродюсер
Нэнси
Леопарди
- ТМПродюсер
Тим
МакКанн
- ЛИХудожница
Лорен
Ито
- РТКомпозитор
Райан
Тауберт