Свидание моей мечты (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.62006, Employee of the Month
Мелодрама, Комедия103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вся мужская половина магазина, где работают Зак и Винс, сходит с ума по новой сотруднице — обворожительной кассирше Эмми. Но как обратить на себя внимание этой ослепительной блондинки? Есть только один беспроигрышный вариант: получить почетное звание «Сотрудника месяца». Для достижения вожделенной цели Зак и Винс приложат все усилия, что станет причиной множества комичных ситуаций и забавных происшествий. Так кому же достанется сердце красавицы?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Грег
Кулидж
- Актёр
Дейн
Кук
- Актриса
Джессика
Симпсон
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актёр
Энди
Дик
- Актёр
Тим
Бэгли
- БДАктёр
Брайан
Джордж
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- МТАктёр
Марселло
Тедфорд
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- ХУАктёр
Харланд
Уильямс
- Сценарист
Грег
Кулидж
- Продюсер
Питер
Абрамс
- Продюсер
Бэрри
Кац
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд