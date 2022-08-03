Свидание моей мечты
Wink
Фильмы
Свидание моей мечты

Свидание моей мечты (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.62006, Employee of the Month
Мелодрама, Комедия103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вся мужская половина магазина, где работают Зак и Винс, сходит с ума по новой сотруднице — обворожительной кассирше Эмми. Но как обратить на себя внимание этой ослепительной блондинки? Есть только один беспроигрышный вариант: получить почетное звание «Сотрудника месяца». Для достижения вожделенной цели Зак и Винс приложат все усилия, что станет причиной множества комичных ситуаций и забавных происшествий. Так кому же достанется сердце красавицы?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидание моей мечты»