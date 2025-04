Биография

Джессика Симпсон — американская актриса и певица. Родилась в Абилине 10 июля 1980 года. В детстве выступала в церковном хоре. Когда ей было семнадцать, подписала контракт с музыкальным лейблом Columbia Records, в 1999 году выпустила альбом Sweet Kisses. Ее второй альбом Irresistible получил золотую сертификацию Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. В 2005 году запустила коллекцию одежды The Jessica Simpson, снималась в реалити-шоу, была судьей в двух сезонах Fashion Star с 2012 года по 2013. В 2002 году состоялась премьера сериала «Сумеречная зона», в котором Джессика Симпсон сыграла Миранду Эванс, — это была ее дебютная роль. После этого — в 2005 году — вышел художественный фильм «Придурки из Хаззарда»: Джессика была в роли Дэйзи Дьюк. К этому же проекту она записала кавер-версию песни These Boots Are Made for Walkin' в качестве саундтрека. Следующий проект — это романтическая комедия «Свидание моей мечты», где Джессика сыграла Эми. Актриса также участвовала в таких кинолентах, как «Блондинка с амбициями», «Гори в аду шоу», и «Кинозвезда в погонах».